Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Он мне не нравится, и я ему не нравлюсь»

Стивен Эй Смит признался, что он и Леброн Джеймс не любят друг друга.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Он мне не нравится, и я ему не нравлюсь.

Он один из величайших игроков из когда-либо живущих. Я буду проявлять к нему уважение и буду освещать его объективно. Когда он будет играть хорошо, я буду хвалить. Когда он будет играть плохо, я не буду хвалить.

Он спрятался за своего сына, пытался сделать из мухи слона, как будто я преследовал его сына, что было не так. На самом деле проблема была в том, что мы не нравимся друг другу. И он использовал это как повод, чтобы наехать на меня. Я все понял.

Мы никогда не будем нравиться друг другу. Это не помешает мне выполнять свою работу. Я буду относиться к нему так же, как к любому другому игроку, которых я освещаю. Никто не заставит меня пойти на компромисс с моей профессиональной честностью. Не обязательно мне нравиться, чтобы я был справедливым к вам», – сказал эксперт ESPN.