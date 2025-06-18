Леброн Джеймс: «Семья говорит мне продолжать следовать за мечтой. Но на следующей Олимпиаде я не сыграю»

Леброн Джеймс прокомментировал продолжение карьеры.

Звездный форвард «Лейкерс » рассказал о поддержке жены и детей, которая мотивирует его продолжать играть.

«Они говорят мне следовать за своей мечтой. Сохранять концентрацию. Они считают, что я все равно всегда был рядом. Такая поддержка облегчает решение.

Я также всегда продолжу поддерживать сборную. Но сыграть за нее на Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Нет, не вижу никакой возможности», – заключил Джеймс .