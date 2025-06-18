Леброн Джеймс: «Семья говорит мне продолжать следовать за мечтой. Но на следующей Олимпиаде я не сыграю»
Леброн Джеймс прокомментировал продолжение карьеры.
Звездный форвард «Лейкерс» рассказал о поддержке жены и детей, которая мотивирует его продолжать играть.
«Они говорят мне следовать за своей мечтой. Сохранять концентрацию. Они считают, что я все равно всегда был рядом. Такая поддержка облегчает решение.
Я также всегда продолжу поддерживать сборную. Но сыграть за нее на Олимпиаде в Лос-Анджелесе? Нет, не вижу никакой возможности», – заключил Джеймс.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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