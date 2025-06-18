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Джейсон Ричардсон: «Разочарован тем, что Леброн Джеймс никогда не участвовал в конкурсе данков»

Джейсон Ричардсон огорчен тем, что Леброн Джеймс не участвовал в конкурсе данков.

«Я был немного разочарован тем, что Леброн Джеймс никогда не участвовал в конкурсе данков. Если посмотреть на историю конкурса, даже когда я был ребенком, если ты был летающим игроком или суперзвездой, ты участвовал в конкурсе данков. 

Майкл Джордан участвовал. Доктор Джей участвовал. Доминик Уилкинс участвовал. Многие из величайших прыгунов в истории НБА участвовали, и все хотят, чтобы такой парень, как Леброн, продолжил эту традицию суперзвезд, участвующих в конкурсе данков, потому что этот конкурс украшал Матч всех звезд, и до сих пор украшает.

Так что я немного огорчен, что он никогда не участвовал. Я могу понять, почему он этого не сделал, но как поклонник конкурса данков, который смотрит его с детства, я бы хотел, чтобы в конкурсе данков участвовал такой парень, как Леброн», – сказал двукратный чемпион по данкам.

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
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