Леброн Джеймс снялся в новой рекламе Amazon
Леброн Джеймс опубликовал полную версию загадочного видео.
Звездный форвард «Лейкерс» опубликовал рекламу Amazon, в которой объявил даты Prime Day 2025 – с 8 по 11 июля.
Ранее Джеймс выложил фрагмент видео, в котором репортеры во время пресс-конференции спрашивают у него: «Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?»
Рекламный ролик под названием «Что дальше?» является частью глобальной кампании «Greatness Is a Deal Away», в которой Джеймс размышляет о следующей главе своей легендарной карьеры.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Леброна Джеймса в соцсети X
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