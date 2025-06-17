Леброн Джеймс снялся в новой рекламе Amazon

Леброн Джеймс опубликовал полную версию загадочного видео.

Звездный форвард «Лейкерс » опубликовал рекламу Amazon, в которой объявил даты Prime Day 2025 – с 8 по 11 июля.

Ранее Джеймс выложил фрагмент видео, в котором репортеры во время пресс-конференции спрашивают у него: «Правда ли, что ты собираешься завершить карьеру? Что дальше?»

Рекламный ролик под названием «Что дальше?» является частью глобальной кампании «Greatness Is a Deal Away», в которой Джеймс размышляет о следующей главе своей легендарной карьеры.