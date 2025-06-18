Стивен Эй Смит – Леброну Джеймсу: «Если перстень не имел большого значения, почему ты так обрадовался, когда наконец-то получили его?»

Эксперты ESPN раскритиковали слова Леброна Джеймса о «культе перстня».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс в подкасте «Mind of the Game» со Стивом Нэшем раскритиковал «культ перстня», заявив, что наследие игрока не должно определяться количеством чемпионских титулов.

Эксперты ESPN Брайан Уиндхорст и Стивен Эй Смит в программе «First Take» отметили, что Джеймс сам создал «культ перстня», когда покинул «Кливленд» и присоединился к Дуэйну Уэйду и Крису Бошу в «Майами » в 2010 году.

«Леброн сам внес вклад, сравнив себя с Майклом Джорданом. Он внес вклад, перейдя в «Хит» и сказав, что выиграет не пять, не шесть, а семь титулов, даже если это была всего лишь минутная ошибка. Вот как он был настроен. Он переходил из команды в команду в погоне за чемпионскими титулами», – сказал Уиндхорст.

«Если перстень не имел большого значения, почему ты так обрадовался, когда наконец-то получили его? Почему ты ушел из «Кливленда» и объединился с Крисом Бошем и Дуэйном Уэйдом, чтобы получить его?», – заявил Смит.