Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф

Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и 10 передач в 5-м матче финала.

Разыгрывающий «Оклахомы» стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном розыгрыше плей-офф.

На счету Гилджес-Александера 12 таких матчей в этом плей-офф. Он обошел Майкла Джордана и Леброна Джеймса (рекорд обоих – 11).

«Оклахома» взяла верх над «Индианой» в 5-м матче финальной серии – 120:109 (3-2).