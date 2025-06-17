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Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф

Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и 10 передач в 5-м матче финала.

Разыгрывающий «Оклахомы» стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном розыгрыше плей-офф.

На счету Гилджес-Александера 12 таких матчей в этом плей-офф. Он обошел Майкла Джордана и Леброна Джеймса (рекорд обоих – 11).

«Оклахома» взяла верх над «Индианой» в 5-м матче финальной серии – 120:109 (3-2).

Верите, что «Индиана» вернется?557 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoМайкл Джордан
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