Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и 10 передач в 5-м матче финала.
Разыгрывающий «Оклахомы» стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном розыгрыше плей-офф.
На счету Гилджес-Александера 12 таких матчей в этом плей-офф. Он обошел Майкла Джордана и Леброна Джеймса (рекорд обоих – 11).
«Оклахома» взяла верх над «Индианой» в 5-м матче финальной серии – 120:109 (3-2).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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