Стивен Эй Смит: «Мемфис признан одним из худших городов в Америке. Глава ФБР назвал его столицей убийств»

Стивен Эй Смит объяснил, почему считает Мемфис непривлекательным для игроков НБА.

«Мемфис движется в правильном направлении, но он по-прежнему признан одним из худших городов в Америке. До такой степени, что глава ФБР назвал его столицей убийств этой страны на душу населения. Это было всего несколько недель назад.

Эти проблемы способствуют тому, что некоторые в сообществе НБА считают город непривлекательным. Суть в том, что когда у вас есть такие проблемы, это важно.

Я извиняюсь, если мои слова кого-то оскорбили, но факты есть факты. В этом городе существуют опасения. Как чернокожий в этой стране, который заботится о своих людях, я буду проклят, если буду молчать, когда происходят все эти неприятности. Хотя статистически ситуация, похоже, становится лучше», – заявил эксперт ESPN.