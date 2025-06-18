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Стивен Эй Смит: «Мемфис признан одним из худших городов в Америке. Глава ФБР назвал его столицей убийств»

Стивен Эй Смит объяснил, почему считает Мемфис непривлекательным для игроков НБА.

«Мемфис движется в правильном направлении, но он по-прежнему признан одним из худших городов в Америке. До такой степени, что глава ФБР назвал его столицей убийств этой страны на душу населения. Это было всего несколько недель назад.

Эти проблемы способствуют тому, что некоторые в сообществе НБА считают город непривлекательным. Суть в том, что когда у вас есть такие проблемы, это важно.

Я извиняюсь, если мои слова кого-то оскорбили, но факты есть факты. В этом городе существуют опасения. Как чернокожий в этой стране, который заботится о своих людях, я буду проклят, если буду молчать, когда происходят все эти неприятности. Хотя статистически ситуация, похоже, становится лучше», – заявил эксперт ESPN.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
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