  Име Удока о крупной пятерке «Рокетс»: «НБА – лига копирования. Все пытаются делать то же самое, но у них не получится»
Име Удока о крупной пятерке «Рокетс»: «НБА – лига копирования. Все пытаются делать то же самое, но у них не получится»

Име Удока считает, что «Хьюстон» ввел новую моду в НБА.

По словам главного тренера «Рокетс», в лиге пытаются повторить успех техасцев, которые задействуют одновременно Стивена Адамса и Алперена Шенгюна.

«В лиге больше таких пятерок, чем вы думаете. Все говорят о растягивающих четвертых, растягивающих пятых. Но у нас с этим нет проблем, у нас есть такие варианты состава... По правде говоря, НБА – лига копирования. Некоторые видят, что что-то работает, и используют то же самое. Мы ожидали такого, зная, насколько это эффективно для нас.

Все пытаются делать то же самое, что и мы. Но у них не получится. Пожалуй, нам есть чем гордиться», – считает главный тренер «Хьюстона».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoАлперен Шенгюн
logoХьюстон
logoИме Удока
logoСтивен Адамс
logoНБА
