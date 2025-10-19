Име Удока о крупной пятерке «Рокетс»: «НБА – лига копирования. Все пытаются делать то же самое, но у них не получится»

Име Удока считает, что «Хьюстон» ввел новую моду в НБА.

По словам главного тренера «Рокетс», в лиге пытаются повторить успех техасцев, которые задействуют одновременно Стивена Адамса и Алперена Шенгюна.

«В лиге больше таких пятерок, чем вы думаете. Все говорят о растягивающих четвертых, растягивающих пятых. Но у нас с этим нет проблем, у нас есть такие варианты состава... По правде говоря, НБА – лига копирования. Некоторые видят, что что-то работает, и используют то же самое. Мы ожидали такого, зная, насколько это эффективно для нас.

Все пытаются делать то же самое, что и мы. Но у них не получится. Пожалуй, нам есть чем гордиться», – считает главный тренер «Хьюстона».