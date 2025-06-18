«Мне рассказать, почему игроки не хотят идти в «Мемфис»? Твой выбор». Стивен Эй Смит сцепился с Джа Морэнтом в сети

Джа Морэнту не понравилось освещение перехода Десмонда Бэйна.

Стивен Эй Смит, заявил, что будущее «Мемфиса» с Джа Морэнтом под угрозой из-за его пропусков матчей и возможного нежелания играть за клуб на фоне силы Западной конференции.

«Я буду в Мемфисе. Источник: я сам!!

Разговоров о «Гриззлис» больше, чем о финале. С этими нелепыми «источниками». Лучше сосредоточиться на выступлении «Индианы» и «Оклахомы», вместо того чтобы поливать негативом город и команду на национальном телевидении», – прокомментировал мнение ведущего Морэнт в соцсетях.

«Так мы заговорили? Но я много рассуждаю о финале.

«Мемфис» попал в заголовки из-за обмена. И твоего возможного продления. Хочешь, я углублюсь в чертовски старнные подробности происходящего в «Мефисе»? Почему игроки говорят, что не хотят переходить туда? Или оставить все это на откуп жителям города? Твой выбор. Я жду», – заключил Смит.