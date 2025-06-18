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«Мне рассказать, почему игроки не хотят идти в «Мемфис»? Твой выбор». Стивен Эй Смит сцепился с Джа Морэнтом в сети

Джа Морэнту не понравилось освещение перехода Десмонда Бэйна.

Стивен Эй Смит, заявил, что будущее «Мемфиса» с Джа Морэнтом под угрозой из-за его пропусков матчей и возможного нежелания играть за клуб на фоне силы Западной конференции.

«Я буду в Мемфисе. Источник: я сам!!

Разговоров о «Гриззлис» больше, чем о финале. С этими нелепыми «источниками». Лучше сосредоточиться на выступлении «Индианы» и «Оклахомы», вместо того чтобы поливать негативом город и команду на национальном телевидении», – прокомментировал мнение ведущего Морэнт в соцсетях.

«Так мы заговорили? Но я много рассуждаю о финале.

«Мемфис» попал в заголовки из-за обмена. И твоего возможного продления. Хочешь, я углублюсь в чертовски старнные подробности происходящего в «Мефисе»? Почему игроки говорят, что не хотят переходить туда? Или оставить все это на откуп жителям города? Твой выбор. Я жду», – заключил Смит.

Верите, что «Индиана» вернется?1341 голос
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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logoМемфис
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