Стивен Эй Смит: «Победитель 4-го матча выиграет серию. «Оклахома» не сможет взять 3 игры подряд у этой «Индианы»
«Победитель 4-го матча выиграет серию. Если «Пэйсерс» одержат верх, нельзя будет рассчитывать на то, что «Оклахома» сможет взять 3 игры подряд у этой команды, ориентируясь на текущее состояние дел.
«Индиана» продолжает шокировать баскетбольный мир. А Шэй Гилджес-Александер выглядел уставшим. Это стало для меня яркой деталью.
Чемпионский тренер Рик Карлайл доказывает свой статус. Его команда активно двигает мяч в атаке. Он попробовал «маленькую» пятерку с Сиакамом на пятой позиции. Нембхард, Несмит, Матурин. Все эти ребята показывают высокую скорость и атакующий режим. И защита «Оклахомы» неожиданно стала выглядеть не такой монолитной.
Если Индиана» победит, она вряд ли проиграет 3 подряд. Если проиграет – это будет очень плохой знак для них», – заключил ведущий ESPN.