«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча
Эксперт ESPN присутствовал на 4-м матче, но не интересовался происходящим.
Вместо этого Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс на телефоне. Его фотография завирусилась в соцсетях после того, как ее разместил в своем аккаунте форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт.
«Да-да, это я! Кто бы мог подумать... что я умею делать несколько дел сразу. Особенно во время ТАЙМ-АУТОВ! Надеюсь, вы, ребята, кайфуете от финала НБА.
Теперь серия дойдет до 7-й игры, народ!» – написал Смит.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
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