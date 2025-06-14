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«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча

Эксперт ESPN присутствовал на 4-м матче, но не интересовался происходящим.

Вместо этого Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс на телефоне. Его фотография завирусилась в соцсетях после того, как ее разместил в своем аккаунте форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт.

«Да-да, это я! Кто бы мог подумать... что я умею делать несколько дел сразу. Особенно во время ТАЙМ-АУТОВ! Надеюсь, вы, ребята, кайфуете от финала НБА. 

Теперь серия дойдет до 7-й игры, народ!» – написал Смит.  

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2608 голосов
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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
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