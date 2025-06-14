Болельщики «Пэйсерс» пришли на игру в костюмах из «Тупой, еще тупее» с портретами Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса
Фанаты «Индианы» высмеяли экспертизу ESPN.
Два болельщика с первого ряда облачили в костюмы из фильма «Тупой, еще тупее». На груди у них висели портреты Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса.
Журналист ESPN Пэт Макафи во время матча напомнил, что ESPN не верит в шансы «Пэйсерс» на титул. Стивен Эй Смит на протяжении всего плей-офф повторял, что не считает Тайриза Халибертона суперзвездой.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: IndyStar
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