Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»

Кендрик Перкинс пророчит большое будущее Куперу Флэггу.

Эксперт считает, что у новичка «Далласа» не возникнет проблем с игрой в обороне на профессиональном уровне.

«Он слишком высокий, слишком атлетичный. И на протяжении большей части матчей Джейсон Кидд будет упрощать задачу – они будут постоянно меняться в защите, все на всех.

Этот парень умеет накрывать оппонентов, преследовать их, а затем накрывать. Думаю, именно таким он запомнится», – заявил чемпион НБА. 

Во многих предсезонных рейтингах 18-летний Флэгг был за пределами Топ-50 НБА.

«Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Он умеет играть в чертов баскетбол. Талант поколения», – заключил эксперт.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
