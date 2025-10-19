Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»
Кендрик Перкинс пророчит большое будущее Куперу Флэггу.
Эксперт считает, что у новичка «Далласа» не возникнет проблем с игрой в обороне на профессиональном уровне.
«Он слишком высокий, слишком атлетичный. И на протяжении большей части матчей Джейсон Кидд будет упрощать задачу – они будут постоянно меняться в защите, все на всех.
Этот парень умеет накрывать оппонентов, преследовать их, а затем накрывать. Думаю, именно таким он запомнится», – заявил чемпион НБА.
Во многих предсезонных рейтингах 18-летний Флэгг был за пределами Топ-50 НБА.
«Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Он умеет играть в чертов баскетбол. Талант поколения», – заключил эксперт.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости