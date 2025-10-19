1

Кендрик Перкинс: «Бэм Адебайо не доиграет сезон в «Майами»

Телеэксперт считает, что звездному центровому нужно покинуть флоридский клуб.

«Бэм Адебайо не будет носить форму «Майами» в конце этого года. Он не доиграет сезон в «Хит». Я считаю, что время пришло. «Майами» сейчас даже не близок к команде плей-офф. Я никогда не хочу сомневаться в Эрике Споэльстре, но их состав откровенно слабый. Бэм находится на том этапе карьеры, когда ему нужно выступать за команду-претендента на титул», – заявил Перкинс.

В прошлом сезоне «Хит» заняли 10-е место на Востоке с результатом 37-45 и пробились в плей-офф через плей-ин. Там они ничего не смогли противопоставить «Кливленду» (0-4) и второй сезон подряд вылетели на стадии первого раунда.

28-летний Адебайо выступает за «Майами» на протяжении всей своей карьеры (8 сезонов). В прошлой «регулярке» он принял участие в 78 играх и в среднем набирал 18,1 очка, 9,6 подбора и 4,3 передачи при 48,5% попаданий с игры.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9103 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Road Trippin’
logoБэм Адебайо
logoМайами
logoКендрик Перкинс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон – главная пара в баскетболе ❤️
811 октября, 11:10
Инсайдер Барри Джексон: «Хит» были готовы сделать «Милуоки» предложение по Яннису. Но Бэм Адебайо не входил в их пакет»
67 октября, 18:46
«Голден Стэйт» следит за ситуацией Бэма Адебайо в «Майами»
244 октября, 06:58
Главные новости
Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
12 минут назад
Гилберт Аренас не считает Батлера настоящей второй опцией «Голден Стэйт» и призывает Кумингу и Хилда проявить себя
17 минут назад
Име Удока о крупной пятерке «Рокетс»: «НБА – лига копирования. Все пытаются делать то же самое, но у них не получится»
243 минуты назад
Кевин Дюрэнт принизил значение защиты для победы в чемпионате: «Надо попадать по кольцу»
259 минут назад
«Сперс» решили сохранить Бисмака Бийомбо в составе на сезон-25/26
сегодня, 04:18
Егор Дёмин о первой майке НБА: «Ди-Уэйд»
сегодня, 04:11
Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»
2сегодня, 04:01
Джонни Джузэнг получил двусторонний контракт в «Миннесоте»
вчера, 20:55
«Атланта» конвертирует двусторонний контракт Китона Уоллеса в стандартный
вчера, 20:25
Травма Домантаса Сабониса оказалась не слишком серьезной, центровой пройдет повторное обследование через неделю
вчера, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
141 минуту назадВидео
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
1вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
вчера, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:30
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
вчера, 19:30
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
вчера, 18:50
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
вчера, 16:35
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
вчера, 16:10