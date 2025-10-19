Егор Дёмин о первой майке НБА: «Ди-Уэйд»
Егор Дёмин рассказал о своей первой майке игрока НБА.
«У меня, папы и брата были майки «Большого трио» «Майами» – Крис Бош, Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд.
Я был Ди-Уэйдом», – рассказал 19-летний россиянин.
Готовящийся к дебюту за «Бруклин» разыгрывающий недавно заключил кроссовочный контракт с компанией, которая делает именные кроссовки легенды «Майами». Егор будет выступать в кроссовках Way Of Wade XII.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9104 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
