Егор Дёмин о первой майке НБА: «Ди-Уэйд»

Егор Дёмин рассказал о своей первой майке игрока НБА.

«У меня, папы и брата были майки «Большого трио» «Майами» – Крис Бош, Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд .

Я был Ди-Уэйдом», – рассказал 19-летний россиянин.

Готовящийся к дебюту за «Бруклин » разыгрывающий недавно заключил кроссовочный контракт с компанией, которая делает именные кроссовки легенды «Майами». Егор будет выступать в кроссовках Way Of Wade XII.