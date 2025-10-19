«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
Главный тренер «Далласа» пресек порыв Ирвинга.
На одной из тренировок звездный разыгрывающий «Мэверикс», продолжающий восстановление после разрыва крестообразных связок, позвал Энтони Дэвиса сыграть один на один.
Тренер Кидд, на глазах у которого все это происходило, вмешался и остановил игру с криком «Полиция!»
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
