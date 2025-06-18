Андрей Кириленко о матчах в Иране и Иордании: «В нынешней ситуации никто не будет рисковать»

Сборная России не будет рисковать проводить матчи в Иране и Иордании этим летом.

«Естественно, что в нынешней ситуации никто не будет рисковать. Было бы неправильно везти сейчас команду на гостевые матчи. Египет пока остается в планах.

Мы на связи с федерациями баскетбола этих стран. Сложившаяся ситуация изменила заранее сверстанное расписание. В очередной раз скажу, что события не зависят от нас. Будем отталкиваться от того, что есть», – отметил президент РФБ .

Ранее сообщалось, что в конце июля – начале августа сборная России в гостях сыграет по два матча с командами Ирана, Иордании и Египта.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Иран осуществил ответную атаку, после чего страны вновь обменялись ударами.