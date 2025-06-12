Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»

Андрей Кириленко рассказал о летних товарищеских матчах сборной России.

«Наша сборная проведет африканское турне и захватит Средний Восток. Два матча с Ираном, два с Иорданией и два с Египтом.

У ребят будет хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами. Полноценный сбор начнется в середине июля», – рассказал президент РФБ .