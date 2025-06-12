Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
Андрей Кириленко рассказал о летних товарищеских матчах сборной России.
«Наша сборная проведет африканское турне и захватит Средний Восток. Два матча с Ираном, два с Иорданией и два с Египтом.
У ребят будет хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами. Полноценный сбор начнется в середине июля», – рассказал президент РФБ.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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