Тренер УГМК Александр Лисичкин: «Ни клуб, ни сборная с лету не будут готовы вернуться на международную арену»

Тренер объяснил, почему россиянам будет тяжело вернуться на международную арену.

- Как вы думаете, спустя три года наши игроки функционально готовы будут вернуться и бороться за высокие места на европейских турнирах?

– Нет. Ни клуб, ни сборная сразу с лету не будут готовы, как и любая команда на планете, не игравшая с более сильными соперниками длительное время.

К этому уровню контакта нужно привыкнуть физически: и реакция должна выработаться, и тело должно научиться терпеть эти удары и быстрее восстанавливаться, и просто банально нужно привыкнуть думать под высоким уровнем физической нагрузки, – сказал врач-реабилитолог и тренер по ОФП клуба УГМК Александр Лисичкин.