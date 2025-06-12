Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»

Зоран Лукич признался, что считает Россию родной страной.

«Сегодня великий день. Мое отношение к России, думаю, понятно на протяжение последних 15 лет. Я вижу Россию как мою родную страну.

И для меня это большая честь – работать в России. И даже здесь, в Норильске, провести мастер-класс для детей – это привилегия для меня, и я сумел найти свободное время, чтобы поделиться опытом и знаниями», – сказал главный тренер сборной России.