Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России
В список игроков мужской сборной, которые приедут на тренировки в Новогорск, вошли 26 баскетболистов. Команда проведет 3 дня (13-16 июля) в УТЦ «Новогорск», после чего переместится в Нижний Новгород до 24 июля.
С 26 июля по 6 августа сборная проведет несколько товарищеских матчей с зарубежными командами.
Помогать главному тренеру Зорану Лукичу будут Сергей Козин («Пари НН») и Александр Полинкевич («Самара»).
Защитники
Семен Буринский («Зенит-2», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см);
Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край; «Уралмаш», Екатеринбург, в сезоне 2025/26, 28 лет, 197 см);
Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодарский край, 25 лет, 194 см);
Иван Зайцев (ЦСКА-2, Москва, 21 год, 200 см);
Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», 20 лет, 198 см);
Антон Карданахишвили («Уралмаш», 23 года, 195 см);
Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см);
Макар Коновалов (МБА-МАИ, Москва, 24 года, 189 см);
Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», 26 лет, 192 см);
Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 24 года, 187 см);
Форварды
Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);
Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);
Максим Барашков (МБА-МАИ, 26 лет, 200 см);
Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см);
Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);
Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 24 года, 201 см);
Андрей Лопатин (УНИКС, 26 лет, 206 см);
Александр Петенев («Автодор», Саратов; «Уралмаш» в сезоне 2025/26, 24 года, 197 см);
Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 23 года, 195 см);
Иван Ухов (ЦСКА, 29 лет, 193 см);
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 23 года, 202 см).
Центровые
Александр Ганькевич (ЦСКА, 29 лет, 201 см);
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см);
Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см);
Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 208 см);
Илья Фролов («Реал-B», Испания, Мадрид, 16 лет, 210 см).