Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России

Определились участники сборов национальной команды.

В список игроков мужской сборной, которые приедут на тренировки в Новогорск, вошли 26 баскетболистов. Команда проведет 3 дня (13-16 июля) в УТЦ «Новогорск», после чего переместится в Нижний Новгород до 24 июля.

С 26 июля по 6 августа сборная проведет несколько товарищеских матчей с зарубежными командами.

Помогать главному тренеру Зорану Лукичу будут Сергей Козин («Пари НН») и Александр Полинкевич («Самара»).

Защитники

Семен Буринский («Зенит-2», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см);

Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край; «Уралмаш», Екатеринбург, в сезоне 2025/26, 28 лет, 197 см);

Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодарский край, 25 лет, 194 см);

Иван Зайцев (ЦСКА-2, Москва, 21 год, 200 см);

Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», 20 лет, 198 см);

Антон Карданахишвили («Уралмаш», 23 года, 195 см);

Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см);

Макар Коновалов (МБА-МАИ, Москва, 24 года, 189 см);

Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», 26 лет, 192 см);

Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 24 года, 187 см);

Форварды

Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);

Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);

Максим Барашков (МБА-МАИ, 26 лет, 200 см);

Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см);

Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 24 года, 201 см);

Андрей Лопатин (УНИКС, 26 лет, 206 см);

Александр Петенев («Автодор», Саратов; «Уралмаш» в сезоне 2025/26, 24 года, 197 см);

Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 23 года, 195 см);

Иван Ухов (ЦСКА, 29 лет, 193 см);

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 23 года, 202 см).

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