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Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России

Определились участники сборов национальной команды.

В список игроков мужской сборной, которые приедут на тренировки в Новогорск, вошли 26 баскетболистов. Команда проведет 3 дня (13-16 июля) в УТЦ «Новогорск», после чего переместится в Нижний Новгород до 24 июля.

С 26 июля по 6 августа сборная проведет несколько товарищеских матчей с зарубежными командами.

Помогать главному тренеру Зорану Лукичу будут Сергей Козин («Пари НН») и Александр Полинкевич («Самара»).

Защитники

  • Семен Буринский («Зенит-2», Санкт-Петербург, 20 лет, 183 см);

  • Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярский край; «Уралмаш», Екатеринбург, в сезоне 2025/26, 28 лет, 197 см);

  • Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодарский край, 25 лет, 194 см);

  • Иван Зайцев (ЦСКА-2, Москва, 21 год, 200 см);

  • Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань», 20 лет, 198 см);

  • Антон Карданахишвили («Уралмаш», 23 года, 195 см);

  • Владимир Карпенко (ЦСКА, Москва, 24 года, 192 см);

  • Макар Коновалов (МБА-МАИ, Москва, 24 года, 189 см);

  • Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород», 26 лет, 192 см);

  • Александр Щербенев («Зенит», Санкт-Петербург, 24 года, 187 см);

Форварды

  • Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);

  • Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);

  • Максим Барашков (МБА-МАИ, 26 лет, 200 см);

  • Михаил Беленицкий (УНИКС, Казань, 22 года, 204 см);

  • Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);

  • Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 24 года, 201 см);

  • Андрей Лопатин (УНИКС, 26 лет, 206 см);

  • Александр Петенев («Автодор», Саратов; «Уралмаш» в сезоне 2025/26, 24 года, 197 см);

  • Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань», 23 года, 195 см);

  • Иван Ухов (ЦСКА, 29 лет, 193 см);

  • Александр Чадов («Пари Нижний Новгород», 23 года, 202 см).

Центровые

  • Александр Ганькевич (ЦСКА, 29 лет, 201 см);

  • Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см);

  • Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см);

  • Максим Огарков (МБА-МАИ, 19 лет, 208 см);

  • Илья Фролов («Реал-B», Испания, Мадрид, 16 лет, 210 см).

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
Антон Квитковских
Максим Огарков
Александр Полинкевич
Максим Барашков
Кирилл Темиров
Иван Зайцев
Владислав Емченко
Александр Чадов
Иван Ухов
Тимофей Герасимов
Александр Петенев
logoсборная России
logoАнтон Астапкович
Владимир Карпенко
logoВладислав Фролов
Артем Антипов
Андрей Лопатин
Александр Хоменко
Александр Щербенев
Георгий Жбанов
Всеволод Ищенко
Сергей Козин
Антон Карданахишвили
Михаил Беленицкий
Макар Коновалов
Александр Ганькевич
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