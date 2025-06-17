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Леброн Джеймс: «Хочу быть как можно ближе к 100% к началу тренировочного лагеря»

Форвард «Лейкерс» рассказал о текущем состоянии своего здоровья.

Баскетболист получил травму колена в 5-м матче серии против «Миннесоты». Тогда игрок заявил, что «никогда раньше не испытывал такую боль».

Сейчас 40-летний Джеймс утверждает, что колено чувствует себя «хорошо».

«У меня много времени, чтобы позаботиться о колене и всем теле, и я хочу быть как можно ближе к 100% к началу тренировочного лагеря в конце сентября», – сказал Джеймс.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
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