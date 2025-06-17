Сергей Кущенко: «Следующий сезон будет еще ярче»

Сергей Кущенко рассказал о следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Суперкубок – традиционные международные соревнования, которые проводит Лига ВТБ, в этом сезоне предполагаем провести его в Сербии, в Белграде. Участниками станут 4 лучших клуба Лиги ВТБ и 4 иностранных клуба, которые будут объявлены позже, так как мы ждем расписание лиг, в которых играют наши иностранные партнеры, мы объявим об этом до конца июня. Этапы проведения Суперкубка также зависят от расписания европейских лиг.

Среднее количество игр будет 40. Еще один формат, который мы сегодня обсуждали – это партнерский Кубок, который тоже возможно будет внутри сезона. Мы надеемся, что иностранные команды подтвердят участие в Кубке партнера, поэтому мы объявим об этом после подписания контрактов.

Почему Белград? Это, наверное, сейчас самый баскетбольный город в Европе, где с уважением относятся к и нашей Лиге, более того, они покупают у нас права для показа наших соревнований, очень внимательно следят за нами. Поэтому тут все очень просто – наши партнеры, которые принимают нас и помогут в организации. Надеюсь, все осуществится!

Евролига страдает из-за того, что не играют российские клубы, клубы Лиги ВТБ, конкуренция была бы совершенно другой.

Какое-то время было ожидание, что наши клубы будут участвовать, но это уже в прошлом. У нас отличный чемпионат, и то, что происходит в Евролиге, мы можем только созерцать.

Тем не менее, наши клубы поддерживают очень серьезную конкуренцию – «Зенит», ЦСКА, «Локо», УНИКС и другие находят игроков, прежде всего легионеров, которые поддерживают качество баскетбола на высоком уровне. Поэтому, наверное, ландшафт европейского баскетбола, как мы сейчас считаем, меняется.

Хорошего и качественного баскетбола будет много! Еще один фактор, почему увеличилось количество матчей – маркетинговый. Таким образом клубы намного больше зарабатывают на билетах, чем тратят на перелеты. Поэтому маркетинговая часть Лиги работает!

Лига поддерживает все инициативы, когда клубы активно относятся к своей аудитории. Аудитория везде прирастает. Полные стадионы, даже на матче за третье место, не говоря уже о ярком финале, все это было в прошлом сезоне. Следующий сезон будет еще ярче!» – сказал президент Единой лиги ВТБ.