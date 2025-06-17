Илона Корстин: «Пока Евролига не пускает наши клубы к себе в соревнование, Единая лига ВТБ развивается очень мощно»

Илона Корстин рассказала, что ждет болельщиков в следующем сезоне Лиги ВТБ.

«Пока Евролига не пускает наши российские клубы к себе в соревнование, Единая Лига развивается очень мощно. В прошлом сезоне у нас было рекордное количество матчей. Когда европейские соревнования ушли из России, мы начали активно менять формат, увеличивать количество матчей. Мы закрыли все освободившиеся «окна», в те дни, когда раньше наши команды играли в Евролиге и Еврокубке. Сейчас у нас играют в Единой Лиге ВТБ. То есть Лигу ВТБ при желании можно смотреть практически каждый день.

В следующем году у нас будет очень плотный календарь. Будет очень много матчей, не меньше, чем в этом сезоне. И мы еще предусматриваем формат проведения Кубка партнера во время нашего регулярного сезона. Поэтому невозможно было сохранить формат плей-ин. Я уверена, что у нас будет много интересных матчей, которые зрители будут смотреть, ждать и оценивать по достоинству.

Некоторые клубы, особенно те, которые настраивались на попадание в финал, предлагали сократить количество матчей в серии за 3-е место. Конкретно в случае с полуфинальной серией «Зенит» – «Локомотив-Кубань», которая дошла до 7 матчей, была физически и эмоционально очень напряженной. Одна команда вышла в финал, а другая нет, «Локо» был опустошен, и эту серию за 3-е место им было тяжело играть, поэтому они и предложили сократить количество матчей в серии за 3-е место. Но мы же не знаем, что будет в следующем сезоне. «Локомотив-Кубань» предлагает изменения, опираясь на этот сезон, но в следующем сезоне они могут играть в финале, а могут вообще не попасть ни в финал, ни в серию за 3-е место. Поэтому мы как лига должны анализировать всю ситуацию и смотреть более широко и глобально, потому что мы знаем, что серия за 3-е место очень интересная. Она привлекала огромное количество зрителей, телезрителей. Много болельщиков посмотрели ее на трибунах. Интерес был огромный. Поэтому отменять бронзовую серию мы точно не будем, останется тот же формат до 3-х побед, который был в прошлом сезоне», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.