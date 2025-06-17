0

«Уралмаш» продлил контракт с Тайреллом Нельсоном

Тайрелл Нельсон продолжит выступать за «Уралмаш».

«Уралмаш» достиг соглашения с тяжелым форвардом о продолжении сотрудничества в сезоне-2025/26.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ американец сыграл 26 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи за 25 минут на паркете.

Верите, что «Индиана» вернется?807 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Уралмаша»
logoУралмаш
logoТайрелл Нельсон
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая Лига ВТБ планирует внутрисезонный турнир для команд из верхней части таблицы с участием зарубежных клубов
вчера, 18:40
«Уралмаш» официально продлил контракт с Хэйденом Далтоном
113 июня, 13:02Фото
«Уралмаш» продлил контракт с Кириллом Пискловым
8 июня, 12:21
«Уралмаш» намерен расстаться с Джеремайей Мартином. «Локо» – главный претендент на игрока
1 июня, 14:44
Главные новости
«Индиана» обменяет 23-й пик в «Новый Орлеан» на пик 1-го раунда драфта-2026
8 минут назад
Леброн Джеймс снялся в новой рекламе Amazon
132 минуты назадВидео
Брайан Уиндхорст: «Не исключаю, что «Финиксу» придется оставить Кевина Дюрэнта»
2сегодня, 17:55
Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон избежали дисквалификации за драку
1сегодня, 17:35
УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем
1сегодня, 17:21
Шэмс Чарания: «Рокетс» и «Хит» – более реалистичные варианты для Кевина Дюрэнта, чем «Сперс»
11сегодня, 16:55
«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном
сегодня, 15:46
Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»
2сегодня, 15:37
Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф
5сегодня, 15:25
«Зенит» объявил об уходе Хавьера Паскуаля
21сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «Пока Евролига не пускает наши клубы к себе в соревнование, Единая лига ВТБ развивается очень мощно»
21 минуту назад
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» принимает «Бешикташ» в 1-м матче серии
46 минут назадLive
Деян Радонич может заменить Хавьера Паскуаля на посту главного тренера «Зенита»
сегодня, 16:32
Агент Хавьера Паскуаля о возвращении в «Зенит»: «Это вполне может быть»
сегодня, 16:24
Джастин Андерсон покинет «Барселону» и может перейти в «Дубай»
1сегодня, 15:55
Сергей Иванов: «Не проводить плей‑ин – это решение клубов»
1сегодня, 14:57
Илона Корстин: «Допустили «Самару» условно, на один сезон»
6сегодня, 14:02
«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом
сегодня, 13:55
Сергей Кущенко: «До конца июня объявим всех участников Суперкубка Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:35
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
сегодня, 12:35