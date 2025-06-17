«Уралмаш» продлил контракт с Тайреллом Нельсоном
Тайрелл Нельсон продолжит выступать за «Уралмаш».
«Уралмаш» достиг соглашения с тяжелым форвардом о продолжении сотрудничества в сезоне-2025/26.
В прошедшем сезоне Лиги ВТБ американец сыграл 26 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи за 25 минут на паркете.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Уралмаша»
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