«Уралмаш» продлил контракт с Тайреллом Нельсоном

Тайрелл Нельсон продолжит выступать за «Уралмаш».

«Уралмаш » достиг соглашения с тяжелым форвардом о продолжении сотрудничества в сезоне-2025/26.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ американец сыграл 26 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи за 25 минут на паркете.