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Алексей Швед: «Еще хочу сыграть как минимум два сезона»

Алексей Швед планирует сыграть еще как минимум два сезона.

«Переживаю ли в связи с окончанием контракта? Да нет, не переживаю, только закончился сезон. До этого я два года играл, у меня вообще не было предложений из российских клубов, так что не переживаю.

Еще хочу сыграть как минимум два сезона. Поговорил с агентом вчера буквально, он сказал, через три−пять дней вернется – и будем с ним обсуждать», – сказал российский защитник «Зенита» в подкасте Smol Talk.

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НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Smol Talk
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logoЗенит
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