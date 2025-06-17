Алексей Швед: «Еще хочу сыграть как минимум два сезона»

Алексей Швед планирует сыграть еще как минимум два сезона.

«Переживаю ли в связи с окончанием контракта? Да нет, не переживаю, только закончился сезон. До этого я два года играл, у меня вообще не было предложений из российских клубов, так что не переживаю.

Еще хочу сыграть как минимум два сезона. Поговорил с агентом вчера буквально, он сказал, через три−пять дней вернется – и будем с ним обсуждать», – сказал российский защитник «Зенита » в подкасте Smol Talk.