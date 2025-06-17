УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем

Велимир Перасович продолжит возглавлять УНИКС.

Казанский УНИКС и главный тренер Велимир Перасович подписали новый контракт по схеме «1+1».

60-летний хорватский специалист возглавил УНИКС летом 2021 года. Под руководством Перасовича казанская команда впервые стала чемпионом Единой лиги ВТБ (2022/23). Он также приводил УНИКС к бронзовым медалям в 2022 и 2025 годах.