УНИКС продлил контракт с Велимиром Перасовичем
Велимир Перасович продолжит возглавлять УНИКС.
Казанский УНИКС и главный тренер Велимир Перасович подписали новый контракт по схеме «1+1».
60-летний хорватский специалист возглавил УНИКС летом 2021 года. Под руководством Перасовича казанская команда впервые стала чемпионом Единой лиги ВТБ (2022/23). Он также приводил УНИКС к бронзовым медалям в 2022 и 2025 годах.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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