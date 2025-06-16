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Тайриз Халибертон: «Леброн и Кей Ди перешли в статус «дядюшек». Брон уже делает всякие старперские вещи»

Тайриз Халибертон посмеялся над звездными ветеранами лиги.

Разыгрывающий поделился впечатлениями в разговоре с Кевином Хартом.

«Леброн и Кей Ди перешли в статус «дядюшек».

Брон уже делает всякие старперские вещи. Мы сидим в тренажерке. У него планшет на груди, он смотрит «Клан Сопрано» без наушников на полной громкости. И никто ничего не говорит ему.

Я постучал ему по плечу. «Ты буквально лицо Beats. Почему без наушников?»

Спросил его, какой раз он смотрит этот сериал. Оказалось, что четвертый. Почему он хохочет во весь голос?» – посмеялся разыгрывающий.

Халибертон был партнером Джеймса и Дюрэнта в сборной США.

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ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
logoКевин Дюрэнт
logoТайриз Халибертон
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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