Тайриз Халибертон: «Леброн и Кей Ди перешли в статус «дядюшек». Брон уже делает всякие старперские вещи»

Тайриз Халибертон посмеялся над звездными ветеранами лиги.

Разыгрывающий поделился впечатлениями в разговоре с Кевином Хартом.

«Леброн и Кей Ди перешли в статус «дядюшек».

Брон уже делает всякие старперские вещи. Мы сидим в тренажерке. У него планшет на груди, он смотрит «Клан Сопрано» без наушников на полной громкости. И никто ничего не говорит ему.

Я постучал ему по плечу. «Ты буквально лицо Beats. Почему без наушников?»

Спросил его, какой раз он смотрит этот сериал. Оказалось, что четвертый. Почему он хохочет во весь голос?» – посмеялся разыгрывающий.

Халибертон был партнером Джеймса и Дюрэнта в сборной США.