Леброн Джеймс о тренерской карьере: «Ни в коем случае»
Леброн Джеймс не будет тренировать.
Звездный форвард «Лейкерс» решительно отмел такую возможность в ответ на вопрос болельщика о тренерской позиции.
«Ни в коем случае. Спасибо за вопрос, но этого никогда не будет. Ни в какой команде. Нулевые шансы», – посмеялся Джеймс на своем подкасте.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Mind the Game
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости