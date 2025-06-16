Леброн Джеймс о тренерской карьере: «Ни в коем случае»

Леброн Джеймс не будет тренировать.

Звездный форвард «Лейкерс» решительно отмел такую возможность в ответ на вопрос болельщика о тренерской позиции.

«Ни в коем случае. Спасибо за вопрос, но этого никогда не будет. Ни в какой команде. Нулевые шансы», – посмеялся Джеймс на своем подкасте.