Евгений Богачев: «Луи Лабери покидает УНИКС по обоюдному согласию»
УНИКС расстался с Луи Лабери.
«Луи точно покидает наш клуб. Мы расстались по обоюдному согласию», – сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.
Лабери выступал за УНИКС с 2022 года, став в 2023-м чемпионом Единой лиги ВТБ. Француз пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травм. Перед началом плей‑офф Лабери был исключен из заявки команды.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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