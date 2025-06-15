Евгений Богачев: «Луи Лабери покидает УНИКС по обоюдному согласию»

УНИКС расстался с Луи Лабери.

«Луи точно покидает наш клуб. Мы расстались по обоюдному согласию», – сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев.

Лабери выступал за УНИКС с 2022 года, став в 2023-м чемпионом Единой лиги ВТБ. Француз пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травм. Перед началом плей‑офф Лабери был исключен из заявки команды.