Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
Дарран Хиллиард покинет УНИКС.
Атакующий защитник (32 года, 196 см) заключил соглашение с испанским «Бильбао», сообщает инсайдер Чема де Лукас.
Хиллиард присоединился к казанской команде в апреле перед плей-офф. В 10 матчах Лиги ВТБ он набирал в среднем 8,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи.
Ранее американец выступал в НБА, а также за московский ЦСКА. Хиллиард начинал нынешний сезон в Испании за «Бреоган».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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