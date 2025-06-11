Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»

Дарран Хиллиард покинет УНИКС.

Атакующий защитник (32 года, 196 см) заключил соглашение с испанским «Бильбао», сообщает инсайдер Чема де Лукас.

Хиллиард присоединился к казанской команде в апреле перед плей-офф. В 10 матчах Лиги ВТБ он набирал в среднем 8,9 очка, 1,8 подбора и 1,4 передачи.

Ранее американец выступал в НБА, а также за московский ЦСКА. Хиллиард начинал нынешний сезон в Испании за «Бреоган».