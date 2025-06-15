Евгений Богачев: «Перасович останется главным тренером команды, 99%»

Велимир Перасович, скорее всего, продолжит работу с УНИКСом в новом сезоне.

«Перасович останется главным тренером команды, 99%. И, я так думаю, завтра мы с ним в этом отношении окончательно определяемся, – заявил президент УНИКСа Евгений Богачев.