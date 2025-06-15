Евгений Богачев: «Перасович останется главным тренером команды, 99%»
Велимир Перасович, скорее всего, продолжит работу с УНИКСом в новом сезоне.
«Перасович останется главным тренером команды, 99%. И, я так думаю, завтра мы с ним в этом отношении окончательно определяемся, – заявил президент УНИКСа Евгений Богачев.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости