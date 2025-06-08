УНИКС расстанется с Девоном Акун-Перселлом, если продлит контракт с Велимиром Перасовичем
УНИКС может расстаться с Девоном Акун-Перселлом.
Казанский клуб намерен воспользоваться опцией выхода из контракта с форвардом, если удастся продлить контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем.
По информации «Свободного агента», причиной стали разногласия между Перасовичем и Акун-Перселлом. Тренер и игрок не готовы продолжать сотрудничество в одной команде.
По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, вероятность того, что Перасович продолжит руководить командой, высока.
«Пока у нас не было переговоров о новом контракте, все были сосредоточены на серии за третье место. Могу сказать, что Велимир нас устраивает. Посмотрим, какую сумму он захочет. Все-таки в этом сезоне команда не смогла побороться за золото», – отметил Богачев.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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