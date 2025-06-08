УНИКС расстанется с Девоном Акун-Перселлом, если продлит контракт с Велимиром Перасовичем

УНИКС может расстаться с Девоном Акун-Перселлом.

Казанский клуб намерен воспользоваться опцией выхода из контракта с форвардом, если удастся продлить контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем .

По информации «Свободного агента», причиной стали разногласия между Перасовичем и Акун-Перселлом . Тренер и игрок не готовы продолжать сотрудничество в одной команде.

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, вероятность того, что Перасович продолжит руководить командой, высока.

«Пока у нас не было переговоров о новом контракте, все были сосредоточены на серии за третье место. Могу сказать, что Велимир нас устраивает. Посмотрим, какую сумму он захочет. Все-таки в этом сезоне команда не смогла побороться за золото», – отметил Богачев.