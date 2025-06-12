Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
Серия до 3 побед за 3-е место Лиги ВТБ сохранится в текущем виде.
Андрей Ведищев – президент и главный тренер «Локо» – высказывал недовольство необходимостью играть длинную серию после проигрыша в полуфинале, предлагая отменить ее или сократить до одного матча.
Краснодарский клуб уступил УНИКСу – 1-3 и занял 4-е место по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата.
Совет Единой лиги ВТБ не будет рассматривать эту инициативу на своем заседании, которое пройдет 17 июня.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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