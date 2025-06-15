5

Демар Дерозан: «Не хожу по клубам. Никогда в жизни не пил»

Демар Дерозан рассказал, как ему удается избегать травм.

«Я не хожу по клубам. Я не пью. Я никогда в жизни не пил. Я не говорю, что в этом есть что-то плохое, но лично я никогда не пил. Ни разу.

Я всегда смотрел на это с такой точки зрения, что моя цель в баскетболе – играть как можно дольше. Когда я только пришел в лигу, я подшучивал над всеми стариками. Я спрашивал: «Чувак, зачем ты прикладываешь лед к коленям?». А они говорили: «Начинай прикладывать лед до того, как он тебе понадобится».

И я подумал: «Ладно, черт с ним. Я сделаю это». Ничего не болело, но я все равно начал прикладывать лед», – рассказал форвард «Сакраменто».

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3582 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Дуэйна Уэйда
logoДемар Дерозан
logoСакраменто
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демар Дерозан: «Самое замечательное в «Оклахоме» – это стабильность и связь между игроками»
4вчера, 17:02
«Сакраменто» рассмотрит возможность обмена по крайней мере одного из трех лидеров
74 июня, 14:29
Демар Дерозан: «Тони Аллен заставлял меня сомневаться в своей игре»
331 мая, 11:48
Демар Дерозан: «На первом ряду сидели члены банд и кричали: «Если забьешь – живым не уйдешь»
731 мая, 09:26
Главные новости
Рик Карлайл: «Знаю Скотта Фостера 30 лет, он отличный судья»
7 минут назад
Рик Карлайл: «Маловероятно, что Джарас Уокер сможет сыграть в финальной серии»
24 минуты назад
Иван Ухов подписал с ЦСКА новый двухлетний контракт
234 минуты назад
Марк Дэйгнолт: «Выиграли прошлый матч, но не контролировали игру»
142 минуты назад
«Кливленд» выставил Айзека Окоро и Дина Уэйда на рынок обменов
154 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер: «Трудно победить, если играть, как играли в прошлом матче»
сегодня, 18:21
Женская НБА. Трипл-дабл Энджел Риз помог «Чикаго» обыграть «Коннектикут» в гостях, «Вашингтон» примет «Атланту» и другие матчи
1сегодня, 18:11
Далтон Кнехт: «Леброн сказал, что может играть еще 5-10 лет»
14сегодня, 17:52
Брайан Уиндхорст об обмене Бэйна: Вся лига теперь будет пытаться разузнать, а как насчет Джа Морэнта и Джарена Джексона?»
9сегодня, 17:33
ACB. 1/2 финала. «Уникаха» победила «Реал» в 3-й игре серии (1-2)
5сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ватутин: «Иван Ухов – отличный профессионал, очень порядочный парень и прогрессирует каждый год»
2 минуты назад
Андреас Пистиолис о новом контракте Ивана Ухова: «Рад, что сохранили ключевую часть ядра команды»
30 минут назад
Евгений Богачев: «Перасович останется главным тренером команды, 99%»
1сегодня, 17:23
Билл Симмонс: «Теперь смотрите, как Пелинка обменяет Руи и 1-й пик драфта-2032 на Джарена Джексона»
9сегодня, 17:18
Джордан Нвора подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:46
Чемпионат Франции. Финал. 30 очков Шортса помогли «Парижу» выиграть 1-й матч у «Монако»
сегодня, 16:40
Рокас Йокубайтис останется в «Маккаби Тель-Авив», улучшив контракт
сегодня, 15:40
«Олимпиакос» отказался отдать Алека Питерса в «Реал»
2сегодня, 15:12
Брэндин Подземски посетил матч финальной серии НХЛ «Эдмонтон» – «Флорида»
2сегодня, 14:57Фото
Сергей Елевич об Антониусе Кливленде: «Аврамович ушел из ЦСКА, но они взяли игрока даже еще лучше»
сегодня, 14:30