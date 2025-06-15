Демар Дерозан: «Не хожу по клубам. Никогда в жизни не пил»
Демар Дерозан рассказал, как ему удается избегать травм.
«Я не хожу по клубам. Я не пью. Я никогда в жизни не пил. Я не говорю, что в этом есть что-то плохое, но лично я никогда не пил. Ни разу.
Я всегда смотрел на это с такой точки зрения, что моя цель в баскетболе – играть как можно дольше. Когда я только пришел в лигу, я подшучивал над всеми стариками. Я спрашивал: «Чувак, зачем ты прикладываешь лед к коленям?». А они говорили: «Начинай прикладывать лед до того, как он тебе понадобится».
И я подумал: «Ладно, черт с ним. Я сделаю это». Ничего не болело, но я все равно начал прикладывать лед», – рассказал форвард «Сакраменто».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Дуэйна Уэйда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости