Демар Дерозан: «Не хожу по клубам. Никогда в жизни не пил»

Демар Дерозан рассказал, как ему удается избегать травм.

«Я не хожу по клубам. Я не пью. Я никогда в жизни не пил. Я не говорю, что в этом есть что-то плохое, но лично я никогда не пил. Ни разу.

Я всегда смотрел на это с такой точки зрения, что моя цель в баскетболе – играть как можно дольше. Когда я только пришел в лигу, я подшучивал над всеми стариками. Я спрашивал: «Чувак, зачем ты прикладываешь лед к коленям?». А они говорили: «Начинай прикладывать лед до того, как он тебе понадобится».

И я подумал: «Ладно, черт с ним. Я сделаю это». Ничего не болело, но я все равно начал прикладывать лед», – рассказал форвард «Сакраменто ».