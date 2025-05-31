Демар Дерозан: «На первом ряду сидели члены банд и кричали: «Если забьешь – живым не уйдешь»

Защитник «Сакраменто» рассказал о детстве в Комптоне.

«Моя ситуация была такой: я боялся за каждый шаг. Каждый раз, когда я отправлялся в большой лагерь, каждый раз, когда играл в крупном турнире, я всегда был напуган. Напуган в том смысле, что я не хотел продолжать жить так, как жил. Возвращаться в Комптон, надеяться, что свет не отключили, или думать о том, что бы поесть, или слышать, что кого-то из твоих друзей застрелили.

Я был в ужасе. Я так боялся, что это заставляло меня выкладываться на все сто каждый раз, когда я выходил на площадку. У меня был постоянный страх вернуться обратно в ту среду, из которой я выбрался.

В моей школе нам приходилось иметь дело с бандами. Выходишь из автобуса – и на тебя уже могут напасть ребята из другого района.

Бывали моменты, когда я играл в залах, где весь ряд – это члены банд, и они начинают орать: «Если забьешь следующий мяч, отсюда живым не уйдешь», – рассказал Дерозан.