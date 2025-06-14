Демар Дерозан: «Самое замечательное в «Оклахоме» – это стабильность и связь между игроками»

Демар Дерозан впечатлен тем, насколько сплочена «Оклахома».

«Самое замечательное в «Оклахоме» – это стабильность и связь между игроками.

Это видно. После каждого выигранного матча вся команда стоит за тем, у кого берут интервью. Это имеет большое значение. Многие не понимают, как это важно. Все стоят за тем, у кого берут интервью, в течение всего сезона. Это говорит о многом

Я наблюдаю за ними в атаке, в защите, за связью между игроками. Это потрясающе. Но все начинается не на площадке, а за ее пределами», – сказал форвард «Сакраменто ».