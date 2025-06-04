«Сакраменто» рассмотрит возможность обмена по крайней мере одного из трех лидеров

«Кингз» могут обменять Сабониса, Лавина или Дерозана.

«Заглядывая вперед в межсезонье, руководители команд НБА следят за трио Домантаса Сабониса , Зака ​​Лавина и Демара Дерозана , полагая, что «Сакраменто » рассмотрит возможность обмена по крайней мере одного из этих игроков либо в это межсезонье, либо перед дедлайном обменов в феврале», – пишет HoopsHype.