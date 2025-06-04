«Сакраменто» рассмотрит возможность обмена по крайней мере одного из трех лидеров
«Кингз» могут обменять Сабониса, Лавина или Дерозана.
«Заглядывая вперед в межсезонье, руководители команд НБА следят за трио Домантаса Сабониса, Зака Лавина и Демара Дерозана, полагая, что «Сакраменто» рассмотрит возможность обмена по крайней мере одного из этих игроков либо в это межсезонье, либо перед дедлайном обменов в феврале», – пишет HoopsHype.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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