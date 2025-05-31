Демар Дерозан: «Тони Аллен заставлял меня сомневаться в своей игре»
Форвард «Сакраменто» назвал сильнейшего защитника, с которым он сталкивался.
«Тони Аллен. Хорошо, что я встречался с ним всего пару раз, когда он играл за «Мемфис». Tи Эй – это тот, о ком я всегда вспоминаю. Я оцениваю защитников так: если после встречи с ними я понимаю, что мне нужно становиться сильнее, если они заставляют меня сомневаться в своей игре, то они хороши. Tи Эй был именно таким.
У него было все: быстрые руки, понимание игры, крепкие ноги, умение предугадывать действия соперника. Защищаться один в один, проходить заслоны – все умел. Так что я назову Аллена», – заключил Дерозан.
Тони Аллен шесть раз попадал в символические сборные защиты (трижды в 1-ю, трижды – во 2-ю), а в 2008 году стал чемпионом НБА в составе «Бостона».
Кто станет чемпионом НБА?865 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Run Your Race
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