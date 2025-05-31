Демар Дерозан: «Тони Аллен заставлял меня сомневаться в своей игре»

Форвард «Сакраменто» назвал сильнейшего защитника, с которым он сталкивался.

«Тони Аллен . Хорошо, что я встречался с ним всего пару раз, когда он играл за «Мемфис». Tи Эй – это тот, о ком я всегда вспоминаю. Я оцениваю защитников так: если после встречи с ними я понимаю, что мне нужно становиться сильнее, если они заставляют меня сомневаться в своей игре, то они хороши. Tи Эй был именно таким.

У него было все: быстрые руки, понимание игры, крепкие ноги, умение предугадывать действия соперника. Защищаться один в один, проходить заслоны – все умел. Так что я назову Аллена», – заключил Дерозан .

Тони Аллен шесть раз попадал в символические сборные защиты (трижды в 1-ю, трижды – во 2-ю), а в 2008 году стал чемпионом НБА в составе «Бостона».