Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»
Шакил О′Нил обвинил судью Скотта Фостера в предвзятости в 4-м матче финала.
«Шэй Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел», – написал О’Нил в соцсети, прикрепив фото эпизода.
Также Шак написал слово «удлинитель», намекая на то, что Фостер хотел продлить финальную серию плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой» (2-2).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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