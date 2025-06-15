Шакил О′Нил: «Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел»

Шакил О′Нил обвинил судью Скотта Фостера в предвзятости в 4-м матче финала.

«Шэй Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, а Скотт Фостер просто стоял и смотрел», – написал О’Нил в соцсети, прикрепив фото эпизода.

Также Шак написал слово «удлинитель», намекая на то, что Фостер хотел продлить финальную серию плей-офф между «Оклахомой» и «Индианой» (2-2).