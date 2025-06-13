Мэджик Джонсон: «Суперзвезда – это тот, кто может заставить зрителей выкупить все билеты в гостевом матче»

Мэджик Джонсон дал определение суперзвезды.

«Суперзвезда – это тот, кто может приехать на гостевой матч и заставить зрителей выкупить все места. Люди должны хотеть непременно увидеть его. Люди должны бежать домой из офиса, чтобы обязательно застать его в прямом эфире. Лэрри Берд , Чарльз Баркли , Шак, Кобе Брайант , величайший игрок всех времен Майкл Джордан . Люди бежали домой, чтобы увидеть их. Делали все возможное, чтобы попасть на арену. Это и есть суперзвезда», – заключил Джонсон .