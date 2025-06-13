Мэджик Джонсон: «Суперзвезда – это тот, кто может заставить зрителей выкупить все билеты в гостевом матче»
Мэджик Джонсон дал определение суперзвезды.
«Суперзвезда – это тот, кто может приехать на гостевой матч и заставить зрителей выкупить все места. Люди должны хотеть непременно увидеть его. Люди должны бежать домой из офиса, чтобы обязательно застать его в прямом эфире. Лэрри Берд, Чарльз Баркли, Шак, Кобе Брайант, величайший игрок всех времен Майкл Джордан. Люди бежали домой, чтобы увидеть их. Делали все возможное, чтобы попасть на арену. Это и есть суперзвезда», – заключил Джонсон.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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