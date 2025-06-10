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  • «Какого хрена ты творишь? Почему Эмони Бэйтс сидит в G-лиге?» Шакил О′Нил обрушился с критикой на генменеджера «Кливленда»
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«Какого хрена ты творишь? Почему Эмони Бэйтс сидит в G-лиге?» Шакил О′Нил обрушился с критикой на генменеджера «Кливленда»

Легенда НБА резко высказался в адрес руководства «Кэвальерс».

«Генеральному менеджеру «Кливленда»: какого хрена ты творишь? Почему Эмони Бэйтс сидит в G-Лиге? Этот парень умеет играть! В последнем матче, где ты его выпустил, он попал сколько, семь трехочковых? Разве тебе не нужно это для чемпионского титула? Кто бы ты ни был, генменеджер «Кливленда», что за херня? Этот парень реально может играть, он умеет забивать. Будь я тренером, я бы хотел иметь как можно больше таких бомбардиров», – заявил О′Нил.

Бейтс был выбран «Кэвальерс» под 49-м номером на драфте 2023 года. На данный момент он сыграл 25 матчей в лиге, набирая в среднем 3,1 очка за игру.

В прошлом сезоне форвард провел 10 игр за «Кливленд», где его средняя результативность составила 3,7 очка.

В заключительном матче регулярного чемпионата против «Индианы» 13 апреля 21-летний игрок набрал 25 очков при 9 из 19 попаданиях с игры и 7 из 15 из-за дуги.

В этом сезоне в G-лиге Бэйтс демонстрировал следующую статистику: в среднем 18,6 очка, 5,7 подбора, 2,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота за матч.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Шакила О′Нила
logoКливленд
logoЭмони Бэйтс
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logoШакил О′Нил
G-лига
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