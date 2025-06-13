Мэджик Джонсон: «Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас»
Легенда «озерников» считает, что Дончич должен изменить свой подход.
«Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас».
Кобе, да упокоится его душа, – суперзвезда, который вел нас, Шак привел нас к чемпионству, Леброн вел нас. И вот чего здесь не хватает. У нас не должно быть необходимости говорить тебе быть в форме – ты сам должен об этом заботиться», – сказал Джонсон.
«Лейкерс» вылетели из плей-офф, проиграв «Миннесоте» со счетом 1–4 в первом раунде. В той серии Лука Дончич набирал в среднем 30,2 очка, 7 подборов и 5,8 передачи.
Ранее СМИ обратили внимание, что Дончич заметно похудел по сравнению с началом сезона, когда он играл за «Даллас».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
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