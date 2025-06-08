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Шакил О’Нил: «Чемберлен не мог переспать с 20 000 женщин. У него не было мобильного»

Легендарный центровой подверг сомнению рекорд Уилта Чемберлена.

Чемберлен утверждал, что переспал с 20 000 женщин.

«Не, это невозможно. 

Во-первых, у него не было сотового телефона, так каким макаром ты находил по 20 женщин в день? Ты что, просто приходил куда-то – и все?

Если бы он сказал, ну, 7000 – у меня, кстати, документально подтвержденные 19 400 – но он сразу заявил 20 000 женщин. Да иди ты на хрен! Не-е, так не бывает. Никто не трахается по семь раз на дню. Не чеши нам! Черта с два! Нет, серьезно, это просто невозможно!

Я как-то посчитал. Тысяча женщин в год на протяжении 20 лет – вот как он это сделал, блин? Кто, черт возьми, вообще знает 20 000 людей? Никто! Я, например, знаю от силы 200 человек. 200, которых я знаю, и еще около 700 знакомых, с которыми я где-то встречался. Да никто не смог бы  трахнуть тысячу женщин за 20 лет! Да ни за что! Никак!» – заявил Шакил О’Нил.   

Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин. А он не врал?

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Шакила О’Нила
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светская хроника
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