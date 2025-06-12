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Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана

Сборная России летом проведет шесть выездных товарищеских матчей.

«В конце июля – начале августа мы проведем шесть товарищеских матчей – с командами Египта, Иордании и Ирана. По две игры с каждой у них дома.

Это для нас очень нужно и интересно. Тренировочный процесс ведь это одно, но игры – совсем другое», – сказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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