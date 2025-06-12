Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана
Сборная России летом проведет шесть выездных товарищеских матчей.
«В конце июля – начале августа мы проведем шесть товарищеских матчей – с командами Египта, Иордании и Ирана. По две игры с каждой у них дома.
Это для нас очень нужно и интересно. Тренировочный процесс ведь это одно, но игры – совсем другое», – сказал главный тренер сборной России Зоран Лукич.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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