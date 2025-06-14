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Джериан Грант продлил контракт с «Панатинаикосом» до 2028 года

Джериан Грант остался в «Пао» как минимум до 2028 года.

Три дня назад владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос намекнул в социальных сетях, что Джериан Грант (32 года, 196 см) продлит контракт с греческим клубом еще на три года.

Сегодня «Пао» официально объявил о продлении соглашения с американским разыгрывающим до 2028 года.

Прошлым летом «Пао» подписал с Грантом однолетний контракт. В минувшем сезоне он набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 3,4 передачи за матч и помог команде завоевать титул чемпиона Евролиги.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Панатинаикоса» в соцсети X
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