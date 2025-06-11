«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова
Никола Милутинов останется в «Олимпиакосе».
Соперничество в Евролиге за 30-летнего сербского центрового обострилось после предложения «Панатинаикоса» на 3 года и 9 миллионов евро.
Активность конкурента вынудила «Олимпиакос» предложить своему игроку новое соглашение на 6,5-7 миллиона евро на три года по схеме «2+1». Это выбило из борьбы «Милан», и Милутинов в итоге выбрал продолжение сотрудничества с нынешней командой.
По предыдущему соглашению центровой получал около 1,7-1,8 миллиона в год.
Милутинов набирал 8,2 очка, 5,8 подбора менее чем за 20 минут в среднем в Евролиге в прошедшем розыгрыше турнира.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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