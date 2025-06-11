«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова

Никола Милутинов останется в «Олимпиакосе».

Соперничество в Евролиге за 30-летнего сербского центрового обострилось после предложения «Панатинаикоса» на 3 года и 9 миллионов евро.

Активность конкурента вынудила «Олимпиакос» предложить своему игроку новое соглашение на 6,5-7 миллиона евро на три года по схеме «2+1». Это выбило из борьбы «Милан», и Милутинов в итоге выбрал продолжение сотрудничества с нынешней командой.

По предыдущему соглашению центровой получал около 1,7-1,8 миллиона в год.

Милутинов набирал 8,2 очка, 5,8 подбора менее чем за 20 минут в среднем в Евролиге в прошедшем розыгрыше турнира.