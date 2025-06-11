Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»

Димитрис Яннакопулос прокомментировал ситуацию с Николой Милутиновым.

«Олимпиакос » отреагировал на предложение «Панатинаикоса » сербскому центровому своим оффером примерно на 7 миллионов евро на 3 года. Стороны решили продолжить сотрудничество.

«Мы старались. Милутинов превосходный атлет. Будем двигаться дальше к своим целям в сезоне-2025/26 Евролиги.

Заплатите за всех двойную цену», – отозвался на эту новость владелец «Панатинаикоса».

По информации источников, «Пао» предлагал центровому 9 миллионов на 3 года.