Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»
Димитрис Яннакопулос прокомментировал ситуацию с Николой Милутиновым.
«Олимпиакос» отреагировал на предложение «Панатинаикоса» сербскому центровому своим оффером примерно на 7 миллионов евро на 3 года. Стороны решили продолжить сотрудничество.
«Мы старались. Милутинов превосходный атлет. Будем двигаться дальше к своим целям в сезоне-2025/26 Евролиги.
Заплатите за всех двойную цену», – отозвался на эту новость владелец «Панатинаикоса».
По информации источников, «Пао» предлагал центровому 9 миллионов на 3 года.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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