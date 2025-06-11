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Димитрис Яннакопулос о предложении «Олимпиакоса» Николе Милутинову: «Заплатите за всех двойную цену»

Димитрис Яннакопулос прокомментировал ситуацию с Николой Милутиновым.

«Олимпиакос» отреагировал на предложение «Панатинаикоса» сербскому центровому своим оффером примерно на 7 миллионов евро на 3 года. Стороны решили продолжить сотрудничество.

«Мы старались. Милутинов превосходный атлет. Будем двигаться дальше к своим целям в сезоне-2025/26 Евролиги.

Заплатите за всех двойную цену», – отозвался на эту новость владелец «Панатинаикоса».

По информации источников, «Пао» предлагал центровому 9 миллионов на 3 года.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
возможные переходы
Димитрис Яннакопулос
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