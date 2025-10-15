Тайрон Лю о роли Брука Лопеса: «Словно вернулся во времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде»
Главный тренер «Клипперс» адаптирует команду для игры с растягивающим центровым.
«Я как будто вернулся в те времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде».
Мы обычно не используем отрабатываем конкретные комбинации в предсезонке, но на каждой тренировке, как сегодня, мы даем второму составу возможность отработать различные взаимодействия, чтобы они прочувствовали ритм и тайминг.
Брук – настоящий растягивающий центровой, такого игрока у меня давно не было в составе. Поэтому да, я буду использовать приемы, которые применял еще во времена работы в «Кавальерс», – сказал Тайрон Лю.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2058 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
