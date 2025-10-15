  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайрон Лю о роли Брука Лопеса: «Словно вернулся во времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде»
0

Тайрон Лю о роли Брука Лопеса: «Словно вернулся во времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде»

Главный тренер «Клипперс» адаптирует команду для игры с растягивающим центровым.

«Я как будто вернулся в те времена, когда работал с Ченнингом Фраем и Кевином Лавом в «Кливленде».

Мы обычно не используем отрабатываем конкретные комбинации в предсезонке, но на каждой тренировке, как сегодня, мы даем второму составу возможность отработать различные взаимодействия, чтобы они прочувствовали ритм и тайминг.

Брук – настоящий растягивающий центровой, такого игрока у меня давно не было в составе. Поэтому да, я буду использовать приемы, которые применял еще во времена работы в «Кавальерс», – сказал Тайрон Лю.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2058 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Томера Азарли в соцсети X
logoБрук Лопес
logoКевин Лав
logoЧеннинг Фрай
logoНБА
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoКливленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард о Бруке Лопесе: «Мне нравится, что у нас есть центровой с броском»
8вчера, 17:21
Ивица Зубац: «Сейчас в еще лучшей форме, чем в прошлом году»
24 октября, 13:55
Тайрон Лю: «В прошлом сезоне приходилось в каждый сложный момент возвращать Зубаца в игру. Слишком много минут»
4 октября, 13:45
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Оклахомой», «Финикс» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
55 минут назад
Эрик Споэльстра официально представлен в качестве главного тренера сборной США
1сегодня, 20:50Фото
Джо Маззулла: «Ненавижу предсезонные игры. Лучше просто тренироваться целый месяц подряд»
сегодня, 20:39
Дуайт Ховард: «Здоровый Джоэл Эмбиид мог бы создать проблемы праймовому Шаку»
2сегодня, 20:23
Евролига. «Црвена Звезда» нанесла «Жальгирису» первое поражение в сезоне, «Олимпиакос» уступил «Анадолу Эфесу» и другие результаты
7сегодня, 20:17
Тренер Эвана Мобли: «Если у него будет менталитет Янниса и Гарнетта – это совершенно другой уровень»
2сегодня, 19:56
Джо Маззулла: «Отношения в команде – это форма любви. Она может быть мягкой, может быть жесткой»
3сегодня, 19:22
Стефен Карри уверенно разобрался с гольфистом Брайсона Дешамбо в игре 1 на 1
2сегодня, 18:48Видео
Полиция все еще ждет результаты анализа крови Пола Пирса
4сегодня, 18:28
ФИБА приостановила полномочия Британской федерации баскетбола
сегодня, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
сегодня, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
сегодня, 19:31
Скотт Лайден присоединился к «Филадельфии» в роли скаута
1сегодня, 17:56
Миленко Богичевич после поражения от «Уралмаша»: «Доволен тем, что команда в очередной раз проявила характер»
сегодня, 17:24
Тэйлен Хортон-Такер не сыграет против «Дубая» из-за травмы паха
сегодня, 16:55
Йовица Арсич о поражении от УНИКСа «К сожалению, у нас недостаточно глубины скамейки, чтобы поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча»
сегодня, 15:43
«Милан» близок к подписанию Нэйта Сестины
сегодня, 15:34
Велимир Перасович после победы над «Енисеем»: «Приятно стартовать с четырех побед, но не стоит преувеличивать их значение – впереди еще 36 туров»
сегодня, 15:17
Джордан Пул: «Пеликанс» могут выйти в плей-офф»
2сегодня, 14:43
Анонимный детско-юношеский тренер: «Формально академия «Зенита» есть, тренировки, турниры – все вроде бы проходит. Но где результат?»
8сегодня, 12:07