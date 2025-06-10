Эван Фурнье о стычке с Кендриком Нанном: «Если бы там не было Шака и Питерса, вероятно, была бы драка»

Эван Фурнье прокомментировал стычку с Кендриком Нанном в 3-м матче финала.

«Я испытываю противоречивые чувства. Важен контекст. После этого фола, если бы там не было Шака и Питерса, вероятно, была бы драка. Я взбесился.

Жалею ли я об этом? Не совсем. Это создает плохой имидж, но я мужчина. Иногда нужно постоять за себя. На улице никто не будет разговаривать с тобой таким образом. Я не собирался никого бить, но мне нужно было сказать: «Отвали от меня», – рассказал защитник «Олимпиакоса ».